Tausende im Stadion: Beim Fußball ja, bei Konzerten nein

Konzerte derzeit alles andere als rentabel

In der Diskussion um das Bryan-Adams-Konzert sagte Laumann noch, die Fragen nach der Durchführbarkeit von Konzerten und Fußballspielen hingen politisch zusammen und müssten auch zusammen entschieden werden. Doch während die aktuelle Corona-Schutzverordnung in NRW einen eigenen Passus für " Wettbewerbe in Profiligen " enthält und die Staatskanzleien eine bundesweite Regelung vereinbarten, klagen die Konzertveranstalter über den " föderalen Flickenteppich " aus unterschiedlichsten Verordnungen. Die Folge: "Tourneen kann man derzeit einfach nicht durchführen ", sagte Jens Michow, Vorstand des Bundesverbandes der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft, am Mittwoch dem WDR.

Zwar finden derzeit vereinzelt größere Konzerte statt. So sind in der Kölner Arena wieder 2.400 Zuschauer zugelassen, die in speziell abgetrennten Bereichen sitzen und ein strenges Sicherheitskonzept beachten müssen. Doch die meisten Clubs und Veranstaltungsorte sind weiter geschlossen. Und die Konzerte, die derzeit stattfänden, seien alles andere als rentabel, so Michow.

Beim Fußball sorgen TV-Rechte und Sponsoren für Einnahmen, und die Spiele finden statt, egal ob mit oder ohne Zuschauer. Die Konzertbranche trifft es da ungleich härter: " Bei Abstandsvorschriften von 1,50 Metern kann man Spielstätten mit maximal 25 Prozent auslasten. Die Kosten lassen sich allerdings nicht proportional senken. Solche Veranstaltungen helfen Künstlern und den Veranstaltungsdienstleistern. Für die Veranstalter sind sie vornehmlich eine Beschäftigungstherapie ", sagt Michow.

Kann der Fußball Vorreiter sein?