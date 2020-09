Kultur und Event: Überlebt die Branche die Corona-Krise?

Wie viele Betriebe stehen vor der Pleite?

Das wird man wohl erst im kommenden Jahr wissen. Zurzeit melden in NRW und bundesweit nach Angaben des Statistischen Bundesamts sogar weniger Unternehmen Insolvenz an als in normalen Jahren. Denn die Bundesregierung hat die Insolvenzantragspflicht für zahlungsunfähige Unternehmen bis zum Jahresende ausgesetzt. Wer nachweisen kann, dass seine wirtschaftliche Not unmittelbare Folge der Corona-Pandemie ist, darf zunächst weitermachen – auch wenn er nichts als Verluste erwirtschaftet.

Ein Beispiel: Clubs und Diskotheken waren mit die ersten, die auf Anordnung der Gesundheitsämter schließen mussten. Seit März liegt der Umsatzverlust der Betreiber bei 100 Prozent. Es steht zu befürchten, dass nach dem Ende der Krise ein großer Teil der Clubkultur in NRW verschwunden seien wird.