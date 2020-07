Aus nach Jahrzehnten: Traditionslokale überleben Corona nicht

Die Ungewissheit ist groß

Viele Gastronomen sind gespannt, wie sich die Umsätze in den kommenden Monaten entwickeln. " Ich habe keine großen Rücklagen, ich bin ja gerade erst frisch in die Selbstständigkeit gestartet, " sagt etwa Denise Weingarten, die kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie eine Tapasbar in Siegen eröffnet hat. Je nachdem, wie es in den kommenden Wochen weitergehe, könne sie vielleicht nur noch zwei oder drei Monate durchhalten. Gerd Röpke, Besitzer eines Sushi-Lieferdienstes in Düsseldorf, kann gut verstehen, dass einige alteingesessene Gastronomen jetzt zumachen: "Wenn man nur die Hälfte der normalen Umsätze machen kann, kann ich das gut verstehen, dass man irgendwann, bevor es zum absoluten Super-GAU kommt, sagt: Hier ist die Fahnenstange erreicht."