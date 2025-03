Auch wenn die Nachrichtenlage ernst ist, wünschen Andreas Poulakos und Jörn Seidel einen guten Morgen aus dem WDR Newsroom.

THEMA DES TAGES

Erdbeben in Südostasien: Mutmaßlich mehrere Tausend Tote • Nach dem schweren Erdbeben in Südostasien ist das ganze Ausmaß der Katastrophe noch nicht bekannt. Die Zahl der offiziell bestätigten Todesopfer in Myanmar, wo das Epizentrum des Bebens lag, ist auf mehr als 1.000 angestiegen. Nach einer Schätzung der US-Erdbebenwarte USGS könnten in der gesamten betroffenen Region allerdings mehr als 10.000 Menschen ums Leben gekommen sein.

Das Beben war auch in Thailand, China und Vietnam teils deutlich zu spüren. In der Millionenstadt Bangkok werden mehr als 100 Menschen vermisst - viele befinden sich unter den Trümmern eines eingestürzten Hochhauses, das mitten im Bau war. In Myanmar lässt sich das ganze Ausmaß des Bebens auch deshalb nur schwer abschätzen, weil in dem Land Bürgerkrieg herrscht und die herrschende Militärjunta den Informationsfluss stark kontrolliert.