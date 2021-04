Sputnik V: Bald russischer Corona-Impfstoff in NRW?

Wie sinnvoll ist der Einsatz von Sputnik V in Deutschland?

Das ist ebenfalls umstritten - nicht nur aus geopolitischen Gründen. Offenbar ist der Hersteller noch viele Daten schuldig, die für eine Zulassung nötig sind.

Darüber hinaus ist aber auch fraglich, ob Sputnik V überhaupt noch benötigt wird, wenn der Impfstoff nicht schon in wenigen Wochen ausgeliefert wird. Denn in Kürze wird es auch in Deutschland reichlich anderen Corona-Impfstoff geben, so die Prognosen.

Würden sich die Menschen in NRW überhaupt mit Sputnik V impfen lassen?

Wahrscheinlich ja. Das ist das Ergebnis einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage von Yougov im Auftrag des "Handelsblatts". Demnach würden sich 55 Prozent der Befragten mit Sputnik V impfen lassen, sollte das Vakzin von der EMA grünes Licht bekommen.

19 Prozent lehnen eine Impfung mit dem russischen Mittel ab, 14 Prozent zeigten sich unschlüssig. Zwölf Prozent der Befragten wollen sich generell nicht impfen lassen.

Wie spricht man Sputnik V eigentlich aus?

"Vau", "wie" oder "fünf"? Auch die richtige Aussprache von Sputnik V ist umstritten. Der Name spielt offenbar auf Sputnik 1 an, den ersten sowjetischen Weltraumsatelliten, der 1957 in der westlichen Welt den "Sputnikschock" auslöste.

Ursprünglich stand der Buchstabe V offenbar für Vakzin, also Impfstoff. Später erhielt das V dann eine andere Bedeutung. Es stehe für Victory, also Sieg, verkündete im Dezember der offizielle Twitter-Account von Sputnik V.

Von daher sprechen manche das V englisch aus - also "wie". Andere sagen sagen auf Deutsch schlicht "vau".