Telefonseelsorge: "Weihnachten rufen die an, die gar keinen haben"

Olaf Meier ist Psychotherapeuth und arbeitet ehrenamtlich bei der Telefonseelsorge Duisburg. Über Weihnachten sind die Telefone rund um die Uhr besetzt, denn gerade an den Feiertagen rufen Viele an, die jemanden zum reden brauchen.

WDR : Was erleben Sie an Weihnachten in der Telefonseelsorge?

Olaf Meier, Telefonseelsorge Duisburg

Olaf Meier: Viele glauben, dass wir gerade an Heiligabend viele Anrufe haben, aber das ist oft nicht so. Denn gerade Heiligabend ist der Tag, an dem ganz viel sozial abgedeckt ist. Da kommen Familien zusammen, da machen Gemeinden und Bahnhofsmissionen Veranstaltungen, damit die Leute nicht alleine sind. Wir haben klassischerweise nach Weihnachten viele Anrufer, wenn die Leute - meistens traurig - berichten, wie das Fest für sie war. Welche Entäuschungen man zum Beispiel erlebt hat. An Weihnachten selbst rufen nur die an, die gar keinen haben.