Schule nach den Ferien – wie soll das gehen?

In den Schulen in NRW laufen die Planungen für das neue Schuljahr gerade auf Hochtouren. Die Verunsicherung ist groß, ob die Pläne in der Corona-Krise umgesetzt werden können. Am Donnerstag (18.06.2020) beraten die Bildungsminister der Länder in der Kultusministerkonferenz, wie es weitergehen soll.