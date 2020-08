Zwei Prozent der getesteten Reiserückkehrer sind infiziert

An den Flughäfen in NRW wurden bisher mehr als 22.000 Menschen (Stand: 07.08.2020) auf Corona getestet, 2,3 Prozent von ihnen waren positiv. Die größte Trefferquote gibt es bisher in Dortmund mit 4,4 Prozent - vielleicht, weil dort mehr Flugzeuge aus Südosteuropa landen, in denen es aktuell besonders viele Corona-Fälle gibt. Ein Großteil der aktuellen Corona-Infizierten in Deutschland haben sich aber immer noch im Inland infiziert.

Test nur Momentaufnahme - zweiter Test wird empfohlen

Aber nur weil im Schnitt mehr als 97 Prozent der Reiserückkehrer negativ getestet werden, heißt das nicht, dass sie das auch bleiben, denn ein Test ist immer nur eine Momentaufnahme. Es gibt deshalb die Empfehlung, sich fünf bis sieben Tage nach der Rückkehr aus einem Risikogebiet zur Sicherheit nochmal testen zu lassen. Bis zum ersten negativen Ergebnis muss man in Quarantäne bleiben.