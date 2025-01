WDR: Am Freitag geht es im Bundestag um einen Gesetzentwurf der Union zur Eindämmung der Migration. Auch hier signalisierte die AfD - neben FDP und BSW - bereits Zustimmung. Was befürchten Sie, was macht das mit Ihnen?

Toscano: Ehrlich gesagt, ich habe Angst. Aber auch die Hoffnung, dass die Menschen jetzt aufwachen. Dass sie endlich begreifen, dass das nicht geht. Albrecht Weinberg sieht das ebenso wie ich. Wir hoffen, dass der Gesetzentwurf im Bundestag keine Zustimmung findet.

WDR: Welche Reaktionen haben Sie nach der Ankündigung bekommen, Ihr Bundesverdienstkreuz zurückzugeben?

Toscano: Ich bekomme, von Ausnahmen abgesehen, positive Reaktionen aus der ganzen Welt. Um das klarzustellen: Mir fällt das nicht leicht, so ein Schritt, das Bundesverdienstkreuz zurückzugeben. Ich weiß, was die Auszeichnung bedeutet. Ich habe dieses Bundesverdienstkreuz wirklich sehr gerne getragen. Ohne Flachs. Und erlauben Sie mir bitte die Bemerkung: ich bin stolz auf unser Land. Die Bundesrepublik Deutschland ist meine Heimat.

Meine Haltung in Sachen Demokratie möchte ich bewahren - und wenn es sein muss, auch verteidigen. Albrecht Weinberg und ich überlegen gerade weitere Aktionen, die deutlich machen, dass wir in Deutschland endlich aufwachen müssen. Das, was da gerade stattfindet, ist unerträglich.