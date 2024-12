Nach der Marihuana-Legalisierung: 25 Cannabis-Clubs in NRW genehmigt

Im Regierungsbezirk Münster bekamen zwei Clubs eine Erlaubnis, zehn Anträge sind noch in der Bearbeitung. Bei der Bezirksregierung Detmold sind elf Anträge aus ganz Ostwestfalen-Lippe eingereicht worden. " Davon sind acht im Prüfverfahren ", so ein Sprecher. Drei Anbauvereinigungen hätten bereits eine Erlaubnis bekommen.

Zahlreiche Vorgaben für Anbauvereinigungen

Am 1. April trat das neue Cannabis-Gesetz in Kraft, drei Monate später dann auch die "Regelungen zum Eigenanbau in Anbauvereinigungen" . Seitdem ist der "gemeinschaftliche, nicht-gewerbliche Eigenanbau von Cannabis in Anbauvereinigungen zum Eigenkonsum legalisiert" , teilte das Bundesgesundheitsministerium mit.

Die Cannabis-Clubs müssen zahlreiche Vorgaben erfüllen: Die Mitglieder müssen mindestens 18 Jahre alt sein und schon mindestens ein halbes Jahr in Deutschland leben. In 200 Metern Umkreis darf es keine Schule, keinen Kindergarten, keinen Spielplatz geben. Pflanzen und Samen müssen gut weggeschlossen sein.

In Bielefeld wurde bereits Cannabis an Clubmitglieder ausgegeben

Bereits Ende November hat in Bielefeld ein Cannabis-Club Marihuana ausgegeben. Der Verein "Joints Venture" begann als erster Club in NRW mit der Abgabe an seine Mitglieder. Zuvor wurden die Cannabisblüten getrocknet und portioniert. In einem gesicherten, angemeldeten Transport wurden sie dann in den Tresor des Vereins in der Bielefelder Innenstadt gebracht.