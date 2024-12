Morgen starten die Weihnachtstage. Manche sind schon in Weihnachtsstimmung, andere befinden sich vielleicht noch im Weihnachtsstress - aber die meisten freuen sich auf eine schöne und besinnliche Zeit.

In NRW gibt es einige Aktionen, die ziemlich sicher für Weihnachtsstimmung sorgen sollen und die nochmal daran erinnern, was der eigentliche Gedanke von Weihnachten ist: gemeinsam singen, anderen helfen und Freude schenken.

Weihnachten in NRW:

Das ist wohl Kölns größter Chor: Am 23. Dezember 2024 singen tausende Menschen gemeinsam Weihnachtslieder, bei "Loss mer Weihnachtsleeder singe" im Rheinenergie-Stadion. Zusammen mit Kasalla, Höhner, Bläck Fööss und vielen mehr werden die bekanntesten nationalen und internationalen Weihnachtslieder angestimmt. Wegen des Anschlags in Magdeburg sangen heute 48.000 Menschen gemeinsam mit den Leadsängern der großen kölschen Bands den Song "Ein bisschen Frieden".

In der Kinderklinik in Siegen kommt das Christkind an Heiligabend schon früh am Morgen. Denn dann bringen die Mitglieder von "Round Table 110 Siegen" rund 100 Geschenke vorbei. Und zwar für die Kinder, die über die Weihnachtstage nicht nach Hause können.

Round Table hat dafür wie jedes Jahr Spenden gesammelt, die Geschenke vorher eingepackt und sortiert - damit die Kinder auch altersgerechte Geschenke bekommen. Das Ziel: Leuchtende Kinderaugen trotz Krankenhausaufenthalt.

Soldatinnen und Soldaten im Ausland bekommen zu Weihnachten ein Stück Heimat per Post geliefert. Die Mitarbeitenden aus der Bundeswehr-Kaserne in Mechernich in der Eifel haben 3.200 Pakete verschickt. Der Gedanke dahinter: Den Soldaten fernab der Heimat ein bisschen Weihnachtsfeeling schenken - durch eine Art Weihnachtsmarktbesuch im Karton.