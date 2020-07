Ende der Isolation: Besuche im Pflegeheim (fast) ohne Verbote

Fiebermessen am Eingang

Besuch im Patientenzimmer

Ganz ist die Normalität im Seniorenzentrum nicht zurückgekehrt. Besucher müssen weiter einen Mund-Nasenschutz tragen, sich die Hände desinfizieren und einen Temperatur-Check bestehen. Außerdem bleibt das Besuchsrecht auf die engsten Angehörigen beschränkt.

Die Türen für alle öffnen, das möchte auch die Leiterin des Seniorenzentrums, Ursula Meeth, noch nicht: " Damit die Menschen, die ins Haus kommen, nicht so zahlreich sind. " Andere Heimleitungen hatten sich aus Sorge vor einer neuen Infektionswelle gegen eine so weitreichende Lockerung ausgesprochen. Auch weil Menschen mit Demenz oft nicht fähig sind, den Sinn sozialer Distanz zu verstehen oder diese zu praktizieren, hatten sich in Heimen Corona-Infektionen schnell ausbreiten können.