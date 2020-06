Körperkontakt ist in Pflegeheimen wieder erlaubt

Körperliche Nähe, eine Umarmung, ein Kuss auf die Wange und ein Streicheln der Hand. All das war in den vergangenen Wochen in den Pflegeheimen verboten. Es war eine schwierige Zeit für viele Bewohnerinnen und Bewohner. Aber auch für deren Besucher. Diese Kontaktbeschränkungen sind nun aufgehoben.

Weitere Lockerungen sollen kommen, aber nicht für alle

Auch ein Gang zu einem Café außerhalb der Einrichtungen ist nun wieder möglich. Ab dem 1. Juli darf sich zudem wieder Besuch im Bewohnerzimmer aufhalten, sofern die positive Entwicklung der Infektionszahlen so bleibt. Dann können Bewohner von Angehörigen und Freunden auch wieder auf ihren Zimmern besucht werden – und zwar täglich, das betonte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Samstag in der Aktuellen Stunde. Allerdings gelten diese Lockerungen nicht für alle Einrichtungen. Dort, wo besonders anfällige Bewohnergruppen leben, wie beispielsweise schwerstmehrfachbehinderte Personen, gelten sie nicht.

Situation in den Pflegeheimen hat sich deutlich verbessert

Ermöglicht werden die Erleichterungen, weil die Zahl der Infektionen in Einrichtungen nach Angaben des NRW- Gesundheitsministeriums deutlich zurückgegangen sind: So habe es auf dem Höhepunkt des Infektionsgeschehens am 15. April in 171 Pflegeeinrichtungen Infektionen mit dem Coronavirus gegeben, mit insgesamt 1.180 infizierten Bewohnerinnen und Bewohnern. Stand heute (20.06.2020) sind es demnach noch 25 Pflegeeinrichtungen mit Infektionen und 84 Infizierten.

Laumann erreichten nahezu täglich Briefe, in denen sich Menschen darüber beschwerten, dass sie derzeit lediglich einmal die Woche für eine halbe Stunde ihre im Heim wohnende Mutter besuchen könnten. Das müsse sich ändern.