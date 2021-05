Nach Corona: Vorfreude ist fürs Gehirn wie Schokolade

Stetig sinkende Corona-Zahlen, immer mehr Lockerungen und Fortschritte beim Impfen lassen hoffen. Auch wenn die Corona-Krise noch längst nicht überwunden ist, machen viele jetzt Pläne für die Zeit nach der Pandemie und malen sich ihr Leben nach Corona aus.

Hoffnung auf spontane Treffen

Familie Habermann ist froh über ihren Garten.

Am besten wird alles wieder wie früher. So sieht es im Moment bei Natascha Habermann aus Bielefeld aus. Vor allem der soziale Kontakt fehlte ihr in den letzten 15 Monaten: " Dass man sich mit mehreren Leuten spontan treffen kann, das haben wir auch als Familie am allermeisten vermisst ", sagt die Mutter von drei Kindern. Dass das bald wieder möglich ist, glaubt sie ganz fest

"Vielleicht blauäugig und dumm"

Auch der erste Urlaub an die Ostsee ist bereits seit Anfang des Jahres gebucht, vielleicht ein wenig "blauäugig und dumm", aber sie sei eben Optimistin. Gerade wenn man jetzt sehe, wie rasant die Corona-Zahlen runter gehen. Dabei ist das, was Natascha Habermann macht - optimistisch zu sein, sich auf etwas zu freuen, richtig und wichtig in Zeiten wie diesen.

Vorfreude ist wie Schokolade

Neurowissenschaftlerin Maren Urner.

Die Erklärung dafür hat Maren Urner, Neurowissenschaftlerin und Professorin für Medienpsychologie an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Köln: " Die Vorfreude auf etwas spricht genauso unser Belohnungssystem an wie ein Stück Schokolade oder eine positive Sache, die wir tatsächlich erleben ." Manchmal sei diese Vorfreude für unser Gehirn sogar angenehmer, als das Erleben selbst.

Das Zwischenmenschliche fehlt

Dass Urlaub bald wieder möglich ist, das hofft auch Martina Kröger. Aber aus einer ganz anderen Perspektive. In dritter Generation vermietet sie Ferienwohnungen und Zimmer auf einem ehemaligen Bauernhof am Rande des Teutoburger Wald. Durch die Pandemie sind große Teile ihres Umsatzes weggebrochen.

Kein Blick mehr über den Tellerrand

Martina Kröger freut sich wieder auf Gäste auf ihrem Ferienhof.

Dazu kam der Verlust des Zwischenmenschlichen. " Der Kontakt mit den Stammgästen fehlt mir unheimlich ", erzählt sie. Gerade die Gespräche beim Frühstück seien für sie immer ein Blick über den Tellerrand ihres Ferienhofs, der momentan gänzlich fehlt.

Was ist eigentlich "normal"?