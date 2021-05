Ab Montag "Lolli-Tests" an Grund- und Förderschulen

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Facebook angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Facebook. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Andres als bei den bisher genutzten Antigen-Tests werden die Lolli-Tests als Pool genommen. Das heißt: Eine Gruppe von Kindern rollt mit einem Wattestäbchen mit Tupfer durch den eigenen Mund, dann werden alle Lollis eingesammelt und zusammen untersucht. Ist ein Ergebnis aus dem Pool positiv, müssen alle Betroffenen nochmal getestet werden. Schüler aus so einem positiv-getesteten Pool dürfen ausschließlich mit negativem PCR-Test zurück in die Schule. Vorher müssen sie in Quarantäne.

Die Folgen für den Wechsel-Unterricht

Da die Tests in Gruppen erfolgen, muss der Wechsel-Unterricht laut Schulministerium überall so stattfinden, dass die Kinder jeweils einen Tag zu Hause und dann wieder in der Schule sind. Binnen zwei Wochen kommt so jeder Schüler auf fünf Präsenztage.

Tests während des Unterrichts

An fast 3.800 Schulstandorten sollen täglich rund 35.000 Pool-Testungen stattfinden - und zwar im normalen Unterricht zwischen 8 und 9 Uhr morgens. Das Schulministerium schätzt den Zeitaufwand hierfür auf 6 bis 8 Minuten pro Klasse. Danach gehen die Tests dann an eines von 12 Laboren in NRW .

Geplant sind 35.000 Tests pro Tag

Für den Transport zwischen den Schulen und Laboren wurden extra 403 genaue Routen festgelegt. Bis 14 Uhr sollen alle Tests in den Laboren vorliegen und ausgewertet werden. Die Ergebnisse teilt jedes Labor den einzelnen Schulen dann nach und nach mit, etwa auf einer Internet-Seite oder per Mail. Bis spätestens 6 Uhr am Folgetag müssen laut Schulministerium alle Ergebnisse vorliegen. Die Schulen informieren dann die Eltern über die Ergebnisse, auch wieder per Mail, telefonisch oder per Messenger wie WhatsApp.

Dreiwöchige Testphase

Das "Lolli-Test-Verfahren" war zuvor an 22 Kölner Schulen, darunter zwei Förderschulen, drei Wochen lang ausprobiert worden. Laut Ministerium war die Rückmeldung durchweg positiv.