Kölner Lehrer werden geimpft: Wann sind die anderen dran?

Unterdessen gibt es bei Kindern und Jugendlichen hohe Infektionsraten trotz Wechsel- und Distanzunterrichts. In Köln etwa liegt die Inzidenz bei den 10- bis 19-Jährigen bei rund 400.

Trotzdem müssen sich viele Lehrkräfte und andere Beschäftigte weiterführender Schulen wohl noch gedulden: " Eine regelhafte Impfung für Personen an weiterführenden Schulen wird geklärt ," heißt es aus dem NRW -Gesundheitsministerium. " Der Starthorizont für die regelhafte Impfung für Personen an weiterführenden Schulen wird rechtzeitig bekannt gegeben. Wenn Restdosen am Ende eines Impftages übrig bleiben, können diese schon heute auch an Personen aus der Prioritätsgruppe 3, also auch an Lehreinnen und Lehrer an weiterführenden Schulen, verimpft werden ."