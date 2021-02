Corona-Studie: Geringes Infektions-Risiko in Theatern und Kinos

Dosis der Aerosole ist entscheidend

Man kann in Versuchen messen, welche Reichweite Aerosole haben und wie lange sich Partikel in der Luft halten.

"Die Beurteilung des absoluten Infektions-Risikos über Aerosolpartikel ist noch nicht ausreichend evidenzbasiert", heißt es in der Studie. Es wurden also noch nicht genug empirische Beweise wissenschaftlich ausgewertet. Dennoch könne man anhand der Dosis von eingeatmeten Aerosolpartikeln das Risiko der unterschiedlichen Innenräume bewerten. Und diese Dosis lass sich sehr gut ermitteln. Dabei haben die Wissenschaftler stets angenommen, dass sich alle an die AHA+L -Regel halten.