Einen guten Morgen aus dem WDR Newsroom wünschen Catharina Coblenz und Christian Zelle.

THEMA DES TAGES

Stiller Feiertag in NRW - Osterfeierlichkeiten in Rom • In Nordrhein-Westfalen ist der Karfreitag ein "stiller Feiertag". Heute gelten strengere Regeln für das öffentliche Leben. Bis Karsamstag 6 Uhr sind unter anderem öffentliche Tanzveranstaltungen verboten. Ruhe bekommt auch die Kultur verordnet: In Düsseldorf, Bochum und Dortmund haben die Behörden geplante Veranstaltungen untersagt. In Dortmund darf die Wagner-Oper "Die Walküre" nicht aufgeführt werden, in Bochum fällt am Schauspielhaus das Stück "Meine geniale Freundin" aus und in der Landeshauptstadt geht das Musical "Cats" nicht über die Bühne.

Still wird es sein, wenn hunderte Gläubige ab 9.30 Uhr den Kreuzweg auf der Halde Haniel in Bottrop begehen. Anschließend wird Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck am Gipfelkreuz einen Gottesdienst abhalten. Nicht ganz so still ist es vermutlich beim traditionellen Osterbrauch in Waltrop, wo Kinder und Jugendliche ab 6 Uhr "Räppeln" - sie ziehen mit speziellen Instrumenten in Form von Holzbrettern durch die Straßen und klappern laut.

Die Karwoche und das Osterfest in Rom stehen im Zeichen der schweren Erkrankung von Papst Franziskus. Es ist unklar, ob er an den traditionellen Terminen - wie dem traditionellen Kreuzweg am Karfreitag heute oder der Ostermesse mit dem anschließenden Segen "Urbi et Orbi" am Sonntag - teilnimmt. Gestern besuchte Franziskus eine Haftanstalt unweit des Vatikans. Die traditionelle Demutsgeste der Fußwaschung an den Häftlingen konnte er aber, von langer Krankheit geschwächt, nicht vollziehen.