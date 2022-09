Lauterbach und Wieler warnen vor neuer Corona-Welle

"Corona steht im Moment nicht so stark im Vordergrund" , bemerkte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Freitag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit RKI-Chef Lothar Wieler zur Lage der Pandemie. "Andere Krisen sind wichtiger" , so der Minister. Klar sei aber auch: "Wir befinden uns ganz klar am Beginn einer Herbst- und Winterwelle."

Lauterbach: Corona-Welle beginnt auch in Nachbarländern

Das sei nicht nur in Deutschland zu erkennen - auch in vielen Nachbarländern wie Frankreich, Dänemark und den Niederlanden gingen die Fallzahlen nach oben, so Lauterbach.

Zuletzt meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland 96.367 Neuinfektionen binnen eines Tages an das RKI. Vor einer Woche waren es 50.800. Die Angaben zu den Neuinfektionen liefern weiterhin aber nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen, vor allem, weil viel weniger getestet wird als früher.