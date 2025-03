Mediziner zu Gesundheit im Alter: Selbstwirksamkeit ist der Schlüssel

Was kann man tun, um auch im Alter möglichst lange fit und selbstständig zu bleiben? Welche Faktoren spielen hier eine Rolle? Und welche Einstellung hilft, um die richtigen Entscheidungen zu treffen? Ein Gespräch mit den Allgemeinmedizinern Dr. Nils Vogel (35 Jahre) und Dr. Guido Marx (67 Jahre).

Nils Vogel ist Facharzt für Allgemein- und Palliativmedizin und Mitglied im Vorstand des Hausärzte- und Hausärztinnenverbands Nordrhein. Guido Marx ist Vorsitzender der Kreisstelle Köln des Hausärzte- und Hausärztinnenverbands Nordrhein.

WDR: Herr Dr. Marx, Herr Dr. Vogel, wenn Sie sich mit ihren Patienten und Patientinnen unterhalten, ist dann Pflegebedürftigkeit ein Thema?

Dr. Nils Vogel, Allgemeinmediziner aus Frechen

Dr. Nils Vogel: Ich stelle immer wieder fest, dass das so gut wie gar nicht der Fall ist. Das Thema Pflegebedürftigkeit wird verdrängt. Erst, wenn die Menschen selbst davon betroffen sind, kommt es auf die Agenda. Auch wenn die Eltern oder andere Angehörige der Patienten davon betroffen sind, wird es so wahrgenommen, als sei das etwas, was nur andere betrifft.

Dr. Guido Marx: Das hängt auch damit zusammen, dass alle gerne alt werden wollen, alt sein hingegen nicht. Man erlebt es so gut wie nie, dass jemand in die Praxis kommt und fragt: "Wie bleibe ich lange gesund?"

WDR: Aber warum kommen die Menschen dann in ihre Praxis, mal abgesehen davon, wenn sie aktuell krank sind oder akute Beschwerden haben?

Dr. Nils Vogel: Oft geht es dann nicht um Prävention von Pflegebedürftigkeit oder Krankheit, sondern viel mehr um "Leistungsfähigkeit". Viele Menschen verspüren einen Druck zu "funktionieren". Wenn die Belastbarkeit - zum Beispiel im Beruf - abnimmt, suchen sie einen Arzt auf.

Dr. Guido Marx, Allgemeinmediziner aus Köln

Dr. Guido Marx: Da sind dann die Hausärzte die erste Anlaufstelle. Genau wie bei den typischen Volkskrankheiten wie Bluthochdruck und Diabetes, die einerseits für die geringere Leistungsfähigkeit eine Rolle spielen, aber auch dafür, wie fit man noch im Alter ist.

WDR: Und was raten sie den Patientinnen und Patienten dann?

Dr. Guido Marx: Das sind meist die selben Dinge: ausgewogene Ernährung, ausreichend Bewegung, einen gesünderen Lebensstil.

Dr. Nils Vogel: Ja, nichts hat so einen großen Einfluss auf die Gesundheit, wie ein aktiver Lebensstil. Dennoch hoffen viele Menschen, die zu uns kommen, darauf, dass wir ihnen etwas verschreiben, das ihre Beschwerden lindert oder sie wieder "fit macht", und verkennen ihre Selbstwirksamkeit, also was sie selbst dafür tun können, um lange gesund zu bleiben.