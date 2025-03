Im Uber erschossen: Frage nach Sicherheit am Düsseldorfer Hauptbahnhof

Das Projekt scheint noch nicht bei den Menschen vor Ort angekommen zu sein

"Von dem Projekt habe ich noch nie etwas gehört" , so eine Kellnerin aus einer Bar in der Nähe, die namentlich nicht genannt werden will. Ihr sei bisher nicht aufgefallen, dass mehr Einsatzkräfte im Bahnhofsviertel unterwegs seien. Den gleichen Eindruck hat auch Lazaridis Menelaos. Von der Düsseldorfer Polizei gibt es bisher auch noch keine genauen Zahlen zu dem neuen Projekt. Das müsse erst noch evaluiert werden, so ein Sprecher.

Viel Gelassenheit trotz der Schüsse

Der erste Schock ist vorbei. Der Alltag ist wieder in den Kneipen, Bars und Restaurants am Bahnhofsviertel eingezogen. Auch im Café von Lazaridis Menelaos. Ob sich etwas geändert hat für ihn? "Nein, überhaupt nicht." , sagt er. Er habe immer schon auf sich aufgepasst, besonders wenn er nach Hause geht. In der Bar blicken die Mitarbeiter noch entspannter auf den Vorfall. "Wir sind hier halt in einer Großstadt. Das gehört für uns dazu" so die Kellnerin.

