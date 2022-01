Schnelltests statt PCR-Tests: Lösung für die Laborkrise?

Noch nie wurden in Deutschland so viele PCR-Tests durchgeführt wie in der vergangenen Woche. Das melden die Akkreditierten Labore in der Medizin, kurz ALM. " Die Lage ist tatsächlich ernst, die Labore sind an den Kapazitätsgrenzen und darüber hinaus ", sagte ALM -Vorstand Michael Müller heute.

In manchen Regionen Deutschlands ist bereits weit mehr als jeder dritte PCR-Test positiv. In NRW ist die Lage noch etwas entspannter. 78 Prozent der Laborkapazitäten sind hier ausgelastet, im bundesweiten Schnitt sind es 86 Prozent. Aber auch in NRW steigt die Auslastung schnell.