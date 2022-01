Krankenhäuser sehen sich für Omikron-Welle gerüstet

Entspannung oder Vorsicht?

Ist also tatsächlich Entspannung angebracht? Im Nachbarland Frankreich, wo die Inzidenz gerade bei 3.503 liegt, setzt man auf Lockerungen: Keine Maskenpflicht mehr, Nachtclubs dürfen wieder öffnen, auch in Schulen sind Lockerungen geplant. Ebenso in Großbritannien: Dort will man sich von Masken und Homeoffice verabschieden. Inzidenz derzeit: 1.534.

Unter Wissenschaftlern und Medizinern in Deutschland überwiegt dagegen die Skepsis angesichts der atemberaubend hochansteckenden Omikron-Variante. Alex Friedrich, ärztlicher Direktor am Universitätsklinikum Münster, warnte am Freitag in der Aktuellen Stunde im WDR: " Das Virus im freien Lauf von der Kette zu lassen, würde bedeuten, dass sich Hunderttausende infizieren in kurzer Zeit, dass Tausende erkranken, dass es zu einem Kollaps des Gesundheitssystems kommen würde."

Verschärfte Sicherheitsmaßnahmen

Krankenhäuser wie das Franziskus-Hospital in Münster haben ihre Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Alle Besucher, auch die Geboosterten müssen einen tagesaktuellen Negativ-Test vorlegen und während des Aufenthaltes im Krankenhaus ununterbrochen eine FFP2 -Maske tragen. " Wir müssen verhindern, dass die hochinfektiöse Omikron-Variante von außen ins Krankenhaus getragen wird" , sagt Krankenhaus-Sprecherin Marlene Lepper.

Sie hat weniger die Sorge, dass das Krankenhaus durch steigende Patientenzahlen überlastet werden könnte. " Es geht ums Krankenhaus-Personal. Wenn sich Mitarbeiter infizieren, fallen die aus, und das kann dazu führen, dass die Patientenversorgung nicht mehr in vollem Umfang gewährleistet ist. "

Sorge vor Personalengpässen auch an der Uniklinik Essen