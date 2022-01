Corona-Pandemie: Wie kommen die Kliniken aus der Krise?

Wir lehnen jegliche Spaltung der Belegschaft in wertvolle und weniger wertvolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter strikt ab. Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzender Deutsche Krankenhausgesellschaft

DKG-Vorstandvorsitzender Gerald Gaß

Für die Beschäftigten der Kliniken forderte der Verbandschef " eine spürbare finanzielle Anerkennung ". Eine einmalige Pflegeprämie für einige ausgewählte Beschäftigte lehnte Gaß jedoch ab. "Wir lehnen jegliche Spaltung der Belegschaft in wertvolle und weniger wertvolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter strikt ab. " Die neue Regierung aus SPD, Grünen und FDP hatte in ihrem Koalitionsvertrag angekündigt, eine Milliarde Euro in Form von Bonuszahlungen an Pflegekräfte zu verteilen.

System der Fallpauschalen soll reformiert werden

Gaß mahnte zudem grundlegende Reformen in der Krankenhausfinanzierung an. Die Fallpauschalen seien in der Pandemie an ihre Grenzen gelangt. Die DKG fordert, das System so zu entwickeln und zu ergänzen, dass die wirtschaftliche Existenz eines Krankenhausstandortes nicht allein davon abhängt, eine maximal große Zahl von Patienten zu behandeln.