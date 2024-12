Nachweis durch Kotspuren, Haare und Untersuchungen von gerissenen Tieren

Genetische Nachweise beruhen auf Kotspuren (Losung), Haaren oder Untersuchungen von gerissenen Tieren. Wölfe leben in NRW unter anderem im Märkischen Kreis im Sauerland, in Schermbeck und im Dämmerwald/Üfter Mark am Niederrhein, in Haltern und in Leuscheid an der Grenze zu Rheinland-Pfalz.

