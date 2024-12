Stürmisches Wetter wäre aber mit Blick auf das Silvesterfeuerwerk auch nützlich, damit vorher aufgestauter Feinstaub entweichen kann: In der Silvesternacht entstehen in Deutschland nämlich wieder viele zusätzliche Tonnen des Schadstoffs. Die Belastung ist dann an vielen Orten so hoch wie das ganze Jahr nicht.

Silvesternacht: Trocken aufs neue Jahr anstoßen

Bleiben Silvester trocken: Wunderkerzen

Die gute Nachricht: Wer unter freiem Himmel aufs neue Jahr anstoßen, Wunderkerzen anzünden und sich am Feuerwerk erfreuen will, sollte sich zwar warm anziehen - braucht aber keinen Regenschirm. Das Feiern draußen kann im Trockenen erledigt werden, bei Temperaturen von 4 bis minus 1 Grad.

In der Silvesternacht bleibt der Regen in NRW zumindest anfangs erst einmal aus. Nur nördlich der Ruhr könnte in der zweiten Nachthälfte etwas Regen fallen. Die Sicht aufs Feuerwerk kann allerdings getrübt sein, denn in der Nacht zu Mittwoch sind viele Wolken unterwegs.

Grauer Neujahrstag

Das neue Jahr beginnt eher wolkig und grau. Dabei wird es mild mit 5 bis 10 Grad. Im Bergland sind laut Deutschem Wetterdienst auch wieder Sturmböen möglich.

Unsere Quellen: