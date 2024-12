Die Kleinstadt Radevormwald im Bergischen Land einen Tag vor Silvester: Im Schwimmbad herrscht große Freude. Bei den Badegästen, die hier heute zum ersten Mal die neue Wasserqualität testen können. Und ganz besonders bei den Betriebsleitern. Fröhlich gehen sie die steile Treppe in den Keller hinunter und berichten mit fast schon kindlicher Freude, welche Supertechnik sie hier in den vergangenen Monaten einbauen durften.

Filter aus Aktivkohle

Die neue Filteranlage besteht unter anderem aus Sand und Aktivkohle.

Zum Beispiel die neuen Filteranlagen, die aus zwei wohnzimmergroßen mit mehreren Schichten aus Sand und Aktivkohle gefüllten Metallboxen bestehen. "Die alten Filterbecken waren von 1989 – die waren glaub ich mal für Brauereikessel gedacht" , erzählt einer der beiden Mitarbeiter.

Die Stadt Radevormwald hatte ihr Schwimmbad bereits vor etwa 15 Jahren komplett umgebaut. Damals war das ursprüngliche Spaßbad zu einem funktionalen Familien- und Sportbad umgestaltet worden. Die technischen Anlagen blieben allerdings die Alten.

2,5 Millionen Euro von der Stadt

Jetzt konnte die Stadt 2,5 Millionen Euro investieren, was vor allem dank der 90-prozentigen Förderung durch das Land möglich war, berichtet Geschäftsführer Simon Woyod. Er ist auch Kämmerer in Radevormwald. Verwaltung und Politik wollten, so sagt er, den Bürgern und Schülern auch zukünftig ein ortsnahes Schwimmangebot zu bieten.

Zum heutigen Probeschwimmen sind nur ein paar Dutzend Badegäste gekommen, was sicher auch an den widrigen Wetterbedingungen in dem oberbergischen Städtchen liegt. Die, die gekommen sind, sind allerdings glücklich, dass ihr Bad endlich wieder geöffnet hat und sie schätzen die Investition, schließlich sei das auch eine gute Nachricht.

Offizielle Eröffnung am 7. Januar

Die Bäder in der Nachbarschaft seien viel teurer, sagen die Gäste. Außerdem schätzen sie das kleine Schwimmbad, weil es eben keine Rutsche oder Strömungskanal habe. Die offizielle Eröffnung ist nach den Schulferien am 7.1.2025.

Unsere Quelle:



Reporter vor Ort

life-ness Geschäftsführung

Über dieses Thema berichtet der WDR am 30.12.2024 in der Lokalzeit Bergisches Land im WDR Fernsehen.