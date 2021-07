Das kostet der Corona-Test im Ausland

Lange Wartezeiten in Italien

In Italien hat das Rote Kreuz kostenlose Teststationen eingerichtet, nach vorheriger Anmeldung können sich hier auch Touristen testen lassen. Allerdings sind die Teststationen immer nur bis zum Mittag geöffnet, außerdem kann es zu langen Wartezeiten kommen.

In den meisten anderen Urlaubsländer müssen Urlauber für ihren Test bezahlen. In Frankreich kostet der Test beispielsweise landesweit einheitlich 29 Euro, in einem ähnlichen Rahmen bewegen sich die Preise in Belgien, Spanien und Kroatien.

Teure Tests in Skandinavien

Wesentlich mehr Geld müssen Urlauber einplanen, die sich in den skandinavischen Ländern testen lassen. In Schweden und Norwegen nehmen die Anbieter bis zu 120 Euro und, wer sich am Flughafen in Helsinki testen lässt, muss 179 Euro bezahlen. Für Familien gibt es Rabatt: Bei bis zwei bis vier Personen reduzieren sich die Test-Kosten auf 149 Euro. Außerhalb des Flughafens können die Tests aber wesentlich günstiger sein.

Grundsätzlich sollten sich Urlauber schon einige Tage vor der Abreise erkundigen, wo sie zu welchen Konditionen einen Test machen können. Gute Ansprechpartner sind hier oft die Reiseveranstalter und Ferienhausvermieter. Auch die Fluggesellschaften wissen in der Regel, wo sich Reisende testen lassen können. Teilweise bieten sie für ihre Passagiere auch günstigere Konditionen an.