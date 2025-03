In der Eifel-Gemeinde Kall kommen von Montag bis Donnerstag die höchsten Vertreter der katholischen Kirche in Deutschland zusammen - um sich zu beraten, Gespräche zu führen und Beschlüsse zu fassen.

Von der päpstlichen Enzyklika zur Bundestagswahl

Die Liste an Themen, mit denen sich die Kardinäle, Erzbischöfe, Bischöfe, Weihbischöfe und weitere Gäste beschäftigen wollen, ist lang: So steht auch der Umweltschutz auf der Agenda der Deutschen Bischofskonferenz und die Frage, welche Wirkung die Enzyklika "Laudato si" von Papst Franziskus entfaltet hat. Das Schreiben, in dem der Papst zum Umweltschutz mahnt, wurde vor rund 10 Jahren veröffentlicht.

Außerdem wollen sich die Bischöfe mit der Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche sowie der Lage der Christen im Nahen Osten befassen. Und dann sollen auch die Ergebnisse der Weltsynode diskutiert werden und ihre Bedeutung für den Synodalen Weg der Kirche in Deutschland. In diesem Reformprozess beschäftigt sich die katholische Kirche unter anderem mit der Zukunft des Zölibats, der Rolle von Frauen in der Kirche und der Sexualmoral.

Auch politische Themen stehen auf der Agenda: Die Mitglieder der Bischofskonferenz wollen sich mit einer Einschätzung der Bundestagswahl und der Zusammenarbeit mit den demokratischen Parteien beschäftigen.