Corona bei Kindern: Was wir bisher wissen

In wenigen Tagen enden in NRW die Sommerferien und der Schulbetrieb geht wieder los. Seit Montag (03.08.2020) ist klar, dass es an den Schulen dann eine Maskenpflicht geben wird. Viele Eltern sind deshalb in Sorge. Denn obwohl Kinder Corona offenbar besser wegstecken als Erwachsene, bleiben viele Fragen noch offen. Ein Überblick über das, was bisher zur Übertragung bei Kindern bekannt ist.

Infektionsgefahr bei Kindern

Mehrere neue Studien kommen zu dem Schluss, dass sich insbesondere Kleinkinder nur sehr selten mit dem Coronavirus anstecken. Forscher mahnen dennoch zur Vorsicht.

Vor allem Kinder bis zum zehnten Lebensjahr sind nach den aktuellen Erkenntnissen der Forscher wenig gefährdet. Alle Studien zum Thema sind jedoch noch so neu, dass ein abschließendes Urteil zur Infektionsgefahr bei Kindern noch nicht möglich ist.