Testpflicht: Kein Massenanstum auf Corona-Tests an NRW-Flughäfen

Keine ungewöhnlich langen Schlangen und auch keine extremen Wartezeiten. Das erste Wochenende mit Corona-Testpflicht ist an den Flughäfen in NRW entspannt verlaufen. Die Testzentren hatten vorher ihr Personal aufgestockt und die Tests sind jetzt Reisenden aus Risikogebieten vorbehalten.

Gut jeder Zweite nutzt die Testmöglichkeit

In Düsseldorf befindet sich das Testzentrum im Sicherheitsbereich nach der Ankunft. Hier sind am Wochenende nach ersten Zahlen 60 Maschinen aus Risikogebieten angekommen, an Bord insgesamt gut 8.000 Menschen. In Köln/Bonn laufen die Tests in den großen Zelten der Johanniter Unfallhilfe, die schon länger auf dem Fernbusparkplatz stehen. Hier hat sich am Samstagmorgen zum Start der Testpflicht gut jeder zweite Risikogebiets-Rückkehrer testen lassen.