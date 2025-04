Alkoholproblem war nie in der Familie Thema

Einmal habe es eine Situation gegeben, in der die Mutter Stephan mitnahm. " Das war eine sehr bedrohliche und schwierige Situation gewesen ." Es sei in Richtung eines Kanals gegangen - " und mir war klar: sie geht da jetzt hinein und will mich mitnehmen. " Aber als sie dann am Grab des verstorbenen Vaters vorbeigingen, da habe sie umgedacht. " Wir sind nach Hause gegangen und haben nie über diesen Abend gesprochen ."

Überhaupt sei das Alkoholproblem der Mutter nie offen ein Thema in der Familie gewesen, selbst Verwandte wie Tanten und Onkel hätten geschwiegen. Immer wieder habe es ihm gegenüber psychische Gewalt gegeben, in dem sie ihm das Gefühl vermittelte " Du bist Schuld an meinem Unglück, an meinem Leid. "