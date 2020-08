Gefahr durch Reisen in Risikogebiete? Was man dazu jetzt wissen muss

Demnach liegt der Anteil der Infizierten, die sich auf einer Reise angesteckt haben im Verhältnis zur Gesamtzahl der Neuinfektionen aktuell nur bei etwa zehn Prozent. " Der allerwahrscheinlichste Ort, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, ist und bleibt Deutschland ", so Rexrodt.

Anteil der positiv getesteten Urlauber höher

Auch Bundesgesundheitsminister Spahn betonte, dass viele mehr als 1.000 Neuinfizierten, die das RKI am Donnerstag gemeldet hatte, sich " bei Familienfeiern, am Arbeitsplatz oder in Gemeinschaftseinrichtungen " angesteckt hatten. Gleichzeitig wies Spahn daraufhin, dass der Anteil der positiv getesteten Reiserückkehrer höher liege, als der der getesteten Menschen, die sich in Deutschland infiziert haben.

Auffällig ist, dass von den 15 Urlaubsländern, in denen sich laut RKI die meisten Reisenden mit Covid-19 angesteckt haben, acht nicht oder nur teilweise als Risikogebiete gelten. Für Rückkehrer aus diesen Staaten ist der Corona-Test also keine Pflicht.