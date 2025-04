Regen und Gewitter bis zum Wochenende - dann wird es schön in NRW

Auch am Donnerstag soll es in NRW ungemütlich werden. In Ostwestfalen ist laut DWD beispielsweise mehrstündiger Starkregen mit 20 bis 35 Litern in zwei bis neun Stunden, gebietsweise auch Dauerregen mit 30 bis 50 Litern in 24 Stunden möglich.

Ab dem Wochenende bessere Aussichten

" Ab Freitag zieht das ganze ab ", sagt Jürgen Vogt. Dann soll es voraussichtlich bis in die erste Maiwoche trocken bleiben und wärmer werden. Am Freitag sind Temperaturen zwischen 14 und 19 Grad möglich. Am Samstag steigen die Höchsttemperaturen auf 18 bis 22 Grad.

Unsere Quellen: