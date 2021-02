Lauterbach: Corona-Selbsttests könnten Pandemie stoppen

WDR: Wo müsste vor allem getestet werden?

Lauterbach: Am sinnvollsten sehe ich die Anwendung in Pflegeeinrichtungen, an Arbeitsplätzen und bei einer Öffnung auch an Schulen.

WDR: Nun ist die schrittweise Öffnung ja beschlossene Sache. Was genau könnten die Tests an Schulen bringen?

Lauterbach: Eine Studie zeigt: In den Schulen könnten sich Ausbrüche um mehr als 50 Prozent senken lassen, wenn Schülerinnen und Schüler einmal pro Woche getestet werden würden. Wenn man das mit Wechselunterricht kombinieren würde, senkt man das Risiko von Corona-Ausbrüchen in Schulen um 75 Prozent.