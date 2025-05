Deutscher Computerspielpreis vergeben • Gestern Abend wurde in Berlin der Deutsche Computerspielpreis 2025 verliehen. Großer Gewinner ist das Survival-Actionspiel "Enshrouded" des Frankfurter Studios Keen Games. In dem Spiel kämpfen Spielerinnen und Spieler in einer Fantasy-Welt mit Schwert, Pfeil und Bogen gegen Untote. Dabei müssen die Gamer Kämpfe austragen, Häuser bauen und andere Herausforderungen bestehen.

Alkoholverbot am Brüsseler Platz in Köln • Selbst Köln-Besucher könnten den langjährigen Streit um den Brüsseler Platz im beliebten "Belgischen Viertel" mitbekommen haben: Anwohner kämpfen dort seit Jahren um mehr Ruhe in der Nacht. Deshalb gilt dort und in den umgebenden Straßen nun ein Alkoholverbot ab 22 Uhr bis 6 Uhr früh. Kneipen dürfen in dieser Zeit keinen Alkohol mehr im Freien ausschenken, auch das "Mitführen" von nicht verschlossenen alkoholischen Getränken ist verboten.