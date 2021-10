Intensivmediziner: Ende der "epidemischen Lage" ist das falsche Signal

Christian Karagiannidis

Christian Karagiannidis, leitender Oberarzt an der Lungenklinik Köln-Merheim und wissenschaftlicher Leiter des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), hält so einen Schritt für verfrüht. In diesem Herbst und Winter könne die Situation in den Kliniken noch sehr kritisch werden.

WDR: Herr Karagiannidis, die Sieben-Tages-Inzidenz steigt wieder. Müssen wir uns Sorgen machen?

Christian Karagiannidis: Was mich schon ein bisschen beunruhigt, ist der Anstieg der Inzidenz, den wir in den letzten Tagen gesehen haben. Das Ganze läuft parallel zu den Aufnahmen auf den Intensivstationen. Deshalb rechnen wir fest damit, dass die Zahlen in den kommenden Wochen noch einmal deutlich hochgehen werden.

WDR: Droht ihrer Ansicht nach eine neue Welle?

Karagiannidis: Wir hatten ja schon im Sommer den Beginn der "vierten Welle". Zumindest bei uns im Westen war die aber vor allem durch Reiserückkehrer dominiert und ist danach wieder runtergegangen. Den Anstieg, den wir jetzt seit zehn, 14 Tagen sehen, halte ich für den echten Beginn der Herbst-Winter-Welle. Pro Tag registrieren wir im Augenblick mehr als 100 Neuaufnahmen auf den Intensivstationen.