NRW muss Start der Impfzentren um eine Woche verschieben

Lieferprobleme beim Hersteller Biontech

Der Lieferverzögerung führt auch dazu, dass die Erst-Impfungen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen in der kommenden Woche pausieren müssen. Personen, die bereits eine erste Impfung bekommen hätten, würden aber auch in der kommenden Woche wie geplant ihre zweite Impfdosis erhalten, teilte das Ministerium mit. Ab dem 1. Februar soll dann in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen regulär weitergeimpft werden.