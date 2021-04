Kommt jetzt der Impfturbo bei den Hausärzten?

Jens Wasserberg ist Hausarzt in Bedburg und wenn es nach ihm ginge, würde er in diesen Tagen in einen Arm nach dem anderen impfen. Wasserberg fühlt sich gegenüber den Impfzentren benachteiligt: " Die Hausärzte kriegen das, was übrig bleibt ," meint er.

Eine halbe Million Dosen mehr für die Hausärzte

Jens Wasserberg würde in seiner Hausarztpraxis in Bedburg gerne mehr impfen

Es sieht jedoch so aus, als ob sich das langsam ändert: In der kommenden Woche wird auch Wasserberg wohl mehr Impfstoff von Biontech-Pfizer bekommen als gedacht. Zwei Millionen Dosen gibt es für die Hausärzte in Deutschland dann insgesamt, das sind laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung maximal 48 Dosen pro Arzt in der Woche. Gleichzeitig meldet das NRW-Gesundheitsministerium, dass ab Freitag die Terminbuchung in den Impfzentren für alle Menschen ab 70 Jahren freigeschaltet wird.