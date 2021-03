Das Impftempo steigern - aber wie?

Impfen, Impfen, Impfen: Wohl kein Thema im Rahmen der Pandemie-Bekämpfung beschäftigt Politik und Bürger derzeit mehr. Und keines birgt so viele Unwägbarkeiten, auch innerhalb der Regierung. Bis zu zehn Millionen Impfungen pro Woche will Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) in Kürze möglich machen - am besten noch im März. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) fing Scholz' Vorstoß umgehend wieder ein: Die Zahl der Impfdosen werde nicht gleich auf "20 Millionen im Monat oder gar zehn Millionen in der Woche" wachsen, sagte er am Mittwoch. Die Politik müsse ihr "Erwartungsmanagement" anpassen. Heißt auf deutsch: Besser nichts versprechen, was man nicht halten kann.

Impfquoten in Deutschland niedriger als in USA und Großbritannien

In der Tat wirkt Scholz' Aussage sehr ambitioniert. In der ersten März-Woche wurden in Deutschland knapp 1,5 Millionen Impfdosen gespritzt - ein Wert, der fast versiebenfacht werden müsste, um die angepeilten zehn Millionen zu erreichen. Bislang sind laut RKI 6,7 Prozent der Erwachsenen geimpft, lediglich 3,1 Prozent haben die Zweitimpfung und somit den vollen Schutz intus.

Im weltweiten Vergleich hinkt Deutschland damit deutlich hinterher. So liegt die Impfquote in Israel laut "Deutscher Ärztezeitung" bei 58 Prozent, dort haben wieder Restaurants geöffnet, und Konzerte finden statt. Auch Großbritannien und die USA, die lange Zeit für ihr vermeintlich schlechtes Corona-Management kritisiert wurden, liegen mit Impfquoten von 33 bzw. 18 Prozent deutlich vor Deutschland.