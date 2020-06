Fleisch nicht teurer durch bessere Löhne

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatte dagegen angekündigt, dass Werkverträge in der Fleischbranche ab Januar 2021 nicht mehr zulässig sein sollen. Wenn aber Schlachthofarbeiter als Festangestellte und besser bezahlt arbeiten - würde sich das auch auf den Preis der Bratwurst oder des Schnitzels auswirken?

Fleisch würde kaum teurer

Kaum, sagt Achim Spiller, Professor für Agrarökonomie an der Uni Göttingen. In den Großschlachtereien mache der Anteil der Lohnkosten am Endpreis eines Schnitzels gerade mal fünf Prozent aus - nur ein Zehntel dessen, was die Schlachterei für den Ankauf der Tiere bezahle. Würden Schlachthofarbeiter künftig festangestellt und für 20 Prozent mehr Lohn arbeiten, bedeute das eine Kostensteigerung beim Schnitzel um ein Prozent, so Spiller. Oder anders gerechnet: Ein Kilo Fleisch würde im Durchschnitt nur fünf bis zehn Cent mehr kosten.

Den Wettbewerb einzuschränken, hält der Agrarökonom dagegen für kaum machbar. Vielmehr müsse es europaweit gleiche Regeln und Mindeststandards bei den Entstehungskosten für Fleisch geben. Dabei sei vor allem Deutschland als langjähriger "Dumpingmeister" der EU gefragt: Länder wie Dänemark oder Frankreich hätten längst schon deutlich bessere Arbeitsbedingungen für Schlachthofmitarbeiter festgeschrieben - mit fairen Sozialsystemen, Festanstellungen und relativ hohem Lohnniveau. Beide Länder forderten das seit Langem auch von Deutschland. Jetzt, so Spiller, stünden die Chancen gut dafür.