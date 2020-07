Türkei ja, Belgien nein - Wie sinnvoll ist die Einteilung in Risikogebiete?

In Belgien haben sich in der Region Antwerpen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen 135 Menschen infiziert (Stand: 28.07.2020). Nach den deutschen Kriterien hätte schon ein Wert von 50 Neuinfektionen gereicht, um Antwerpen zum Corona-Hotspot zu erklären.

Trotzdem ist Belgien nicht auf der Liste der Risikogebiete. In der werden Länder aufgeführt, nach deren Besuch Urlauber in eine 14-tägige Quarantäne müssen oder zu einem Corona-Test verpflichtet sind. Auch Spanien ist nicht auf der Liste, obwohl sogar von Reisen in bestimmte spanische Regionen abgeraten wird. Die Türkei hingegen ist auf dieser Liste aufgeführt, obwohl dort die offiziellen Fallzahlen nicht so hoch sind.

Wann welches Land auf der Liste landet, ist nicht immer nachzuvollziehen.

Einteilung in Risikogebiete politische Entscheidung?

In der Liste der Risikogebiete auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts sind keine Gebiete oder Regionen zu finden, sondern ausschließlich Staaten. Auf der Liste landen Staaten automatisch, wenn es dort in den letzten sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner gab.