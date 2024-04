Schüsse in Fußgängerzone Gummersbach - Prozess gegen angeschossenen Randalierer

Aus einem Restaurant heraus beobachten Mitarbeiter und Gäste einen in Gummersbach bisher noch nie dagewesenen Vorfall. Polizisten versuchen, einen Mann festzunehmen. Er läuft aber immer weiter, mal auf die Beamten zu, mal wieder weg. Er ist mit einem Cutter-Messer bewaffnet - schließlich feuern die Polizisten mehrmals auf ihn. Der Mann sackt schwer verletzt zusammen. Von diesem Geschehen gibt es ein Video. Nicht nur die Menschen im Restaurant sind entsetzt.

Anklage unter anderem wegen Diebstahls, Widerstand, Körperverletzung

Supermarkt, in dem der Mann das Bier gestohlen haben soll

Im Prozess vor dem Amtsgericht in Gummersbach geht es nicht um die Schüsse der Einsatzkräfte, sondern um die Vorgeschichte zu dieser Aktion. Der polizeibekannte Mann soll laut Anklage in einem Supermarkt eine Bierdose geöffnet und ausgetrunken haben. Als er von einer Mitarbeiterin angesprochen wurde und offenbar weitere Bierdosen stehlen wollte, schlug er auf die Frau ein. Anschließend widersetzte er sich einer Kontrolle, lief weg und verletzte einen Polizisten mit dem Cutter-Messer an der Nase, so die Vorwürfe.

Insgesamt drei Anklagen gegen den Mann

Im Prozess, der auf drei Verhandlungstage angesetzt ist, geht es auch um einen Übergriff des Mannes auf eine Polizistin und einen Polizisten in Gummersbach. Ebenso muss er sich wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung gegen seinen Vermieter verantworten.

" Notwehr" : Verfahren wegen der Schüsse eingestellt

Der Fall der missglückten Festnahme in der Fußgängerzone hatte viele Menschen aufgewühlt, weil die Polizisten scheinbar wahllos und sehr häufig auf den Mann geschossen hatten. Auf dem Video ist eine dichte Schussabfolge zu hören. Die Kölner Staatsanwaltschaft hatte allerdings wenige Wochen nach dem Vorfall die Ermittlungen gegen die Beamten eingestellt. "Der Angriff war für die Beamten konkret mit einer Todesgefahr verbunden und der Schusswaffen-Einsatz daher als Ultima Ratio gerechtfertigt" , sagte damals Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer. Es habe demnach eine Notwehr-Situation bestanden.

Verletzte und Sachschäden durch Querschläger

Durch die abgegebenen Schüsse wurden auch Passanten in der Fußgängerzone von Querschlägern verletzt. Wie die Polizei in Gummersbach sagt, seien den Passanten in den Tagen nach dem Geschehen Hilfsangebote der Polizei gemacht worden. Ob mittlerweile auch Entschädigungen gezahlt wurden, konnte ein Sprecher der Gummersbacher Polizei noch nicht abschließend sagen. Die vielen Sachschäden, zum Beispiel durch Projektile zerstörte Fenster und anderes, seien aber beglichen.

Für den Prozess sind etwa 30 Zeugen geladen. Wann ein Urteil gesprochen wird, ist noch unklar.

