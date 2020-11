Werden Skigebiete in NRW bis Mitte Januar geschlossen?

In Frankreich und Italien sollen die Skigebiete geschlossen bleiben - im Gegensatz zu Österreich, das die Pisten öffnen möchte. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat am Sonntag in einem Interview im Deutschlandfunk eine Schließung aller europäischen Skigebiete bis zum 10. Januar 2021 gefordert. Auch in kleineren Skigebieten wie im Sauerland, solle man "vorbildlich handeln" und diskutiere deshalb eine Schließung bis Mitte Januar.

Gegenwind von Liftbetreibern

Die Sauerländer Liftbetreiber wollen die Skigebiete in Winterberg und Schmallenberg am 20. Dezember öffnen. Sie haben nach eigenen Angaben bereits fünfstellige Summen für Hygienekonzepte auf den Pisten und in den Ski-Verleihbetrieben investiert. In den Skigebieten, so die Liftbetreiber, sei die Infektionsgefahr sehr gering – und Aprés Ski sei in dieser Saison ohnehin kein Thema.

Wenn die Skigebiete nicht öffnen können, fürchten sie, seien Existenzen in allen Branchen gefährdet. Meinolf Pape vom Verband der Sauerländer Liftbetreiber will deshalb Skifahren für Tagestouristen früher ermöglichen. " Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, Hygienekonzepte sind da, wir haben viel Geld investiert ", sagt Pape, der sich in der Diskussion um eine Schließung ausgeschlossen fühlt.

Wintersport ist wichtigster Wirtschaftsfaktor

Tourismus und vor allem Wintersport – ist der wichtigste Wirtschaftsfaktor in der Höhenregion. Der Schnee ist in Winterberg und Umgebung das Öl, dass die Wirtschaft schmiert. Alles ist also von der Skisaison abhängig, denn ohne Skifahrer keine Hotelbuchungen, leere Restaurants und weniger Handwerkeraufträge.

Geringe Ansteckungsgefahr durch Beschränkungen

Da Individualsport erlaubt und die Ansteckungsgefahr nach Meinung der Liftbetreiber gering ist, fehlt ihnen das Verständnis für eine solche Erwägung. Es gebe für die Lifte Hygienekonzepte wie im Öffentlichen Personennahverkehr, nur dass das Infektionsrisiko an der frischen Luft und mit vermummender Skikleidung noch geringer sei. Zudem unterliegen Skiverleihe den gleichen Beschränkungen wie der Einzelhandel.

Stand: 29.11.2020, 18:10