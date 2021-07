Der Druck auf Ungeimpfte steigt – kommt jetzt die Impfpflicht?

Impfpflicht in Frankreich, Griechenland und Italien

Einige Länder in Europa haben für manche Bevölkerungs- oder Berufsgruppen eine Corona-Impfflicht erlassen. Frankreich zum Beispiel führt eine Impfpflicht für Menschen ein, die im Gesundheitswesen arbeiten. Angestellte in Krankenhäusern und Heimen haben bis Mitte September Zeit, sich impfen zu lassen. Danach darf ungeimpftes Personal nicht mehr arbeiten und wird auch nicht mehr bezahlt.

Auch in Griechenland gibt es künftig eine Impfpflicht für Beschäftige im Alten- und Pflegebereich. Wer nicht mitmacht, dem droht eine Suspendierung. Außerdem dürfen ab Freitag in Griechenland nur noch Geimpfte in geschlossene Innenräume wie Restaurants und Bars. Das gilt auch für die Touristengebiete.

Auch in Italien ist medizinisches Personal zur Immunisierung verpflichtet - das gilt schon seit dem 25. Mai.

Kaum Unterstützer für Impfpflicht

In Deutschland hat die Bundesregierung bisher immer hervorgehoben, dass es keine Pflicht zum Impfen geben wird. Es sei mehrfach betont worden, dass es die nicht geben solle, "und dabei bleibt es" , sagte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums am Montag in Berlin. Auch der Vorschlag des Humangenetikers Wolfram Henn, Lehrer und Erzieher zu verpflichten, findet kaum Unterstützung. Weder aus der Politik, noch vom Deutschen Ethikrat.

Die Vorsitzende des Ethikrats, Alena Buyx begründet das damit, dass die Impfraten in Deutschland, etwa bei Lehrern oder im Gesundheitswesen besser sind als in vielen Nachbarländern. Besorgt zeigte sie sich allerdings darüber, dass weiterhin kein Impfstoff für die Altersgruppe unter zwölf Jahren zugelassen ist: "Da muss jetzt unbedingt etwas passieren."

Wäre eine Impfflicht in Deutschland rechtlich möglich?

Wie viele rechtliche Fragen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ist auch dieses Thema juristisches "Neuland". Fest steht, dass eine Impfpflicht auch für eine bestimmte Berufsgruppe, wie Kita-Personal, nicht ohne weiteres möglich ist. Prinzipiell macht das Infektionsschutzgesetz es aber grundsätzlich möglich, dass in Ausnahmefällen eine Impfung für bestimmte Teile der Bevölkerung angeordnet werden kann.

Das betrifft vor allem Arbeitsplätze bei denen zum Schutz der Patienten die erforderlichen medizinischen Maßnahmen getroffen werden müssen - also zum Beispiel in Krankenhäusern oder Arztpraxen. Hier wäre dann eine Art indirekte Impfpflicht denkbar, etwa wenn der Arbeitgeber in bestimmten Fällen von seinen Angestellten verlangt, dass sie sich impfen lassen. Wenn dieser sich weigert, dürfte er dann keinen Patientenkontakt mehr haben.