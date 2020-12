Gastronomie und Corona: "Das dicke Ende wird kommen"

Noch bekommen Gastronomen und Hotels im "Lockdown" großzügige Hilfen von bis zu 75 Prozent des eigentlichen Umsatzes. Doch was ist, wenn Restaurants und Cafés ab Januar wieder aufmachen dürfen? Selbst dann blickt die Branche in eine düstere Zukunft.

Viele Insolvenzen erwartet

" Das dicke Ende wird kommen ", sagte Bernd Niemeier, Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga in NRW am Dienstag. Es müsse damit gerechnet werden, dass 30 bis 35 Prozent der Betriebe in Insolvenz gehen. " Wir werden in wenigen Monaten sehen, dass es viele gastronomische Betriebe gibt, die werden ein dickes Schild vor die Tür hängen: dauerhaft geschlossen ."



Denn: Es wird eine gravierende Veränderung des Geschäfts erwartet. Bislang waren Kongresse, Messen und Geschäftsreisen ein wichtiger Umsatzfaktor. Doch ob es all das in dem gleichen Maße wie vor der Pandemie noch geben wird, ist laut Niemeier fraglich.

Video starten, abbrechen mit Escape Wie verändert Corona unsere Gastro-Landschaft?. Markt . . 08:33 Min. . UT . Verfügbar bis 08.07.2021. WDR. Von Matthias Fuchs.

Hilfen sind noch immer nicht da