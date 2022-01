Corona-Demos: Laut Behörden 90 Prozent nicht rechtsextrem

Sascha ist 46 Jahre alt und einer von mehr als 7.000 Demonstrantinnen und Demonstranten vergangenen Samstag in Düsseldorf. Der Mönchengladbacher hat alle klassischen Impfungen wie Masern und Kinderlähmung erhalten. Den neuen mRNA-Impfstoffen gegen Corona vertraut er aber nicht.

Sascha geht vor allem demonstrieren, um gegen die "Ausgrenzung" seiner ungeimpften Familie zu protestieren: "Wir können im Moment noch nicht einmal mit der dreijährigen Tochter ein paar Schuhe kaufen gehen" , sagt er. Das Mädchen sei auch schon von Kindergeburtstagen wieder ausgeladen worden.

Etwas anders sieht es bei Demonstrantin Julia aus. Die Kindergärtnerin aus Düsseldorf ist gegen Corona geimpft, wehrt sich aber gegen immer neue Pandemieregeln: "Es reicht einfach" , sagt sie. Ähnliche Aussagen kommen auch von anderen Teilnehmern, Corona-Leugner sind nicht unter den Befragten.

Verfassungsschutz: Bis zu 10 Prozent Rechtsextreme

Die Demo in Düsseldorf ist nur eine zufällig ausgewählte Stichprobe. Laut Polizei sind dort auch in den vergangenen Wochen nur vereinzelt Rechtsextreme mitgelaufen. In manchen anderen Städten ist die Zusammensetzung der Protestler weniger bürgerlich. Das Landesinnenministerium versucht da, den Überblick zu behalten.

Demnach sind in der Woche bis Montag (17.01.) in NRW bei 314 Versammlungen rund 55.000 Menschen im Zusammenhang mit Corona auf die Straße gegangen, etwa 5.700 davon waren Gegendemonstranten. Das Protestmilieu sei "zersplittert und fragmentiert" . Unter den Teilnehmern seien Menschen aus der bürgerlichen Mitte, aber auch Verschwörungsmythiker, Corona-Leugner, und Esoteriker.

Der Verfassungsschutz schätzt, dass der Anteil von Rechtsextremen und Reichsbürgern bei den Demos in NRW bei höchstens zehn Prozent liegt. Beispielsweise hätten sich Ende des vergangenen Jahres in Bochum Mitglieder der NPD beteiligt. In Olpe sei der rechtsextreme "Dritte Weg" dabei gewesen, in Dortmund "Die Rechte".

Rechtsextreme und Mitte der Gesellschaft

Es gibt aus anderen Städten auch andere Eindrücke, als in Düsseldorf, wo die Demo eher einen bürgerlichen Eindruck machte. In Bielefeld und Leverkusen liefen teils bekannte Rechtsextreme bei Demos mit. In Lünen sollen die Proteste sogar von einem Neonazi organisiert worden sein. Was viele Demonstranten gegen Corona-Maßnahmen eint, ist ein ziemliches Misstrauen gegen Medien. Viele meinen, dass ihr Protest zu Unrecht diskreditiert werde. Bei einer Demo in Dinslaken filmte zum Beispiel ein Teilnehmer die Veranstaltung. Nach eigener Aussage, um zu dokumentieren, dass dort keine Nazis mitlaufen.

Demokratieforscher warnt

Nach Einschätzung des Berliner Demokratieforscher Wolfgang Merkel sind im Westen deutlich weniger Neonazis an den Corona-Demos beteiligt als im Osten. Der Politikwissenschaftler warnt davor, deshalb den gesamten Protest zu delegitimieren und sagt: "So einfach kann man es sich nicht machen. Freie Meinungsäußerung, Demonstrations- und Versammlungsfreiheit sind ein zu hohes Gut". Merkel warnt davor, dass man "Märtyrer" produziere, sprich: Dass sich noch mehr Menschen radikalisieren.

Demonstrantinnen gegen Corona-Maßnahmen

Der NRW-Verfassungsschutz sieht die Gefahr eine Radikalisierung ohnehin. Es sei den Rechtsextremen zwar nicht gelungen, die Proteste für sich komplett zu vereinnahmen. Andere Teilnehmer von Demos würden sich aber immer weniger von ihnen abgrenzen, so die Behörde.

Warten auf den Totimpfstoff

Das gilt aber nicht für alle Versammlungen. In Düsseldorf zum Beispiel betonen zumindest die Organisatoren, dass sie keine Rechtsextremen und auch keine selbsternannten Reichsbürger dabei haben wollen.

Der 33 Jahre alten Steffi aus Krefeld ist das wichtig, sie hat sich den Protest deshalb erstmal vorsichtig angeschaut. Jetzt demonstriert sie mit, gegen eine Impfpflicht und gegen Ausgrenzung, wie sie sagt.

Ähnlich geht es dem Familienvater Sascha. Dass manche Menschen Ungeimpfte wie ihn beschuldigen, die Pandemie unnötig zu verlängern, kann er nicht nachvollziehen. Sascha wartet nach eigenen Angaben auf Alternativen. Mit dem voraussichtlich bald verfügbaren Totimpfstoff von Novavax würde er sich impfen lassen, sagt der Mönchengladbacher.