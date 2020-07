Wenn Laien Daten schützen: Mehr Beschwerden über Corona-Registrierung

Petra Schmidt hat schon häufiger übers Schummeln nachgedacht. Sie hat im Restaurant oder beim Sport mit dem Gedanken gespielt, ausgedachte Daten in Corona-Listen einzutragen. " Ich weiß von vielen Bekannten, dass sie das tun. Bisher habe ich es aber noch nicht gemacht. "

Einmal hat sich die Essenerin aber geweigert, ihre Daten zu hinterlassen: als sie diese vor dem Gottesdienst in eine lange Liste eintragen sollte. " Die ist für jeden, der die Kirche betritt, einsehbar ", bemängelt die 72-Jährige, die eigentlich anders heißt. Sie befürchtet, dass Telefonbetrüger mit so offen zugänglichen Daten ein leichtes Spiel haben. " Ich muss doch nur auf den Zettel schauen und sehe den Wilhelm oder die Elfriede mit ihrer Telefonnummer und ihrer Adresse ."

Solche Listen seien grundsätzlich nicht im Sinne des Datenschutzes, betont auch Frank Scheulen vom Landeskriminalamt NRW . Dass Telefonbetrüger sie nutzen, um an Kontakte zu kommen, sei denkbar - es gibt allerdings keine Zahlen dazu.

Offene Adresslisten - oder auch gar keine