Längerer Lockdown möglich - Quittung für die Feiertage?

Grundsätzlich ist die Interpretation der Daten momentan noch etwas schwierig, weil um den Jahreswechsel herum Corona-Fälle laut RKI verzögert entdeckt, erfasst und übermittelt wurden. Die Menschen seien weniger zum Arzt gegangen, es sei weniger getestet worden und es habe einen Rückstau an Meldungen gegeben, sagte Wieler.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Folgen von Silvester-Feiern zeigen sich

Virologe Martin Stürmer

Die hohen Todes- und Infektionszahlen seien grundsätzlich eine "Quittung für zu hohes Infektionsgeschehen" , sagte der Virologe Martin Stürmer, Dozent an der Universität Frankfurt am Main, am Donnerstag dem WDR . "Es könnte sein, dass sich die Feiertage in den Todeszahlen widerspiegeln."

Möglicherweise wirkten sich jetzt Silvester-Feiern aus: Nach RKI -Angaben von Mittwoch sei in der Altersgruppe der 15- bis 39-Jährigen die Sieben-Tage-Inzidenz überproportional gestiegen, sagte Virologe Stürmer.

Genaueres in einer Woche

Sicher ist laut RKI , dass der aktuelle Lockdown nicht so effektiv ist wie der Lockdown im Frühjahr. "Woran das im Einzelnen liegt, kann ich nicht sagen" , antwortete RKI -Präsident Wieler auf eine Nachfrage am Donnerstag. Ein Faktor könne die Reise-Mobilität während der Feiertage sein. Diese sei bei Reisen über 100 Kilometer zwar gesunken, im Nahbereich aber gestiegen - Stichwort: Fahrten in Wintersportgebiete.

Der Virologe Rolf Kaiser von der Uniklinik Köln sagte im WDR -Fernsehen am Donnerstag: "Wir kennen dieses Loch schon von den Grippeimpfungen. Zwischen Weihnachten und Neujahr gibt es immer eine Lücke. Es gibt eine Verzögerung, bei den Ärzten und auch in den Gesundheitsämtern."