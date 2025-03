Situation verschärft sich auch in Krisengebieten

Die Vereinten Nationen sehen die Rückschritte in Sachen Frauenrechte als globales Problem an. Laut einem UN-Bericht sind die Rechte von Frauen in jedem vierten Land der Welt bedroht. Die Zahl der Frauen und Mädchen, die in Konfliktgebieten leben, hat sich in den vergangenen zehn Jahren um 50 Prozent erhöht. Zudem werden laut Bericht Frauenrechtsaktivistinnen und -aktivisten häufiger bedroht oder sogar getötet.

Rollenbilder beginnen im Kopf

Die gute Nachricht ist: Wir alle können uns dafür einsetzen, dass die Gleichberechtigung keine Rolle rückwärts macht. Sozialforscherin Ute Klammer betont in diesem Zusammenhang: "dass Gleichstellung keine Angelegenheit der Frauen ist, sondern es ist ein Beitrag zu einer demokratischen Gesellschaft. Da müssen die Männer eben auch mitmachen."

Video starten, abbrechen mit Escape Woher kommen Genderrollen? Planet Wissen. . 03:40 Min. . Verfügbar bis 31.08.2025. ARD-alpha.

Wichtig ist es laut Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dass wir im Alltag unsere eigenen Rollenklischees hinterfragen. Gerade bei der Kindererziehung spielt dies eine große Rolle. Denn Kinder übernehmen das, was ihnen vorgelebt wird, in ihren eigenen Wertekompass. Die Forschung zeigt, dass sich Rollenbilder bei Kindern bereits im Alter von drei bis vier Jahren verfestigen können. Das kann sich teilweise sogar auf die Berufs- und Studienwahl auswirken.

Engagement im Privaten und in Unternehmen

Es gibt darüber hinaus außerdem viele Möglichkeiten sich für Frauenrechte zu engagieren: In Netzwerken, auf Demonstrationen oder auch in internationalen Organisationen. Auch heute am Frauentag gehen in NRW viele Menschen für Gleichberechtigung auf die Straße, zu Kundgebungen oder Demonstrationen. Unternehmen sind ebenfalls aufgerufen, Chancengleichheit kontinuierlich weiter zu fördern.

Unsere Quellen:



Webseite des Bundespräsidenten

WDR-Interview mit Lisi Maier

WDR-Interview mit Ute Klammer

Nachrichtenagentur AP

UN-Bericht

Familienportal NRW

Über dieses Thema berichten wir am 08.03.2025 auch im Radio und Fernsehen.